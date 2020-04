Il telescopio spaziale Cheops è pronto a studiare gli esopianeti

Leggi su wired

(Di venerdì 17 aprile 2020) Rappresentazione artistica della stella HD 93396 e del suo pianeta KELT-11b finiti sotto gli occhi didurante le prime fasi di test della missione dell’Esa (Foto: Esa)È andato tutto bene.(Characterising Exoplanet Satellite), il satellite per lo studio deglidell’Agenziaeuropea (Esa), ha superato gli esami, meglio di quanto atteso a onor del vero, ed ora èa mettersi al lavoro. A darne notizia è la stessa Esa, che riassume tutte le fasi di test che sono state necessarie da dicembre a oggi per testare le capacità del satellite e annuncia l’avvio della vera e propria fase operativa per la fine del mese, identificando anche una serie di target su cui la missione è pronta a mettere gli occhi. Il principale scopo diè, come suggerisce il nome e come vi avevamo raccontato, quello di ...