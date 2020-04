Corrotti | Tulumello scappa da verità

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “Oggi il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civilesi rifiuta di venire a chiarire al Comitato regionale di controllo contabile alimentando cosi’ i sospetti sul caso; ma sa bene anche lui che non potra’ fare lo stesso lunedi’ prossimo, in quanto lo Statuto della Regione Lazio, all’art.33 comma 5 lettera b, sottolinea come ‘le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull’attivita’ della Regione nonche’ degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi in essa istituiti.” “A tal fine possono ordinare l’esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonche’ gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ...