Cartucce a palla non denunciate | denunciato un 30enne in Irpinia

I Carabinieri della Stazione di Montella, nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne del posto, ritenuto responsabile di detenzione illegale di munizioni. In particolare, nel procedere al controllo i Carabinieri constatavano la detenzione di alcune, non regolarmente. Nei confronti del predetto è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, ai sensi dell'articolo 697 del Codice Penale. Quanto illegalmente detenuto è stato sottoposto a sequestro.