E va bene! Il consiglio del giorno: fatti consigliare abbinamenti per l'outfit da qualche fashion blogger. "Non è tempo di egoismi" lo dice anche il Papa e tu, Bilancia, sei pienamente d'accordo e sei ...

Chi è Naike Rivelli? Anni, altezza, padre, figlio, fidanzato, Pechino Express e Twitter

Naike Rivelli è nata il 10 ottobre 1974, sotto il segno zodiacale della Bilancia, a Monaco di Baviera. Alta 165cm., capelli castani, occhi marroni, fisico perfetto e sguardo seducente per la ...

