Rione Amicizia: entrano a scuola, la vandalizzano e fanno una grigliata per Pasquetta (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un gruppo di ignoti è entrato di nascosto in una scuola del popolare Rione Amicizia a Napoli e ha organizzato una grigliata per festeggiare la Pasquetta. Hanno organizzato la Pasquetta nel posto per loro ritenuto il piu’ sicuro, il giardino di una scuola. Accade a Napoli, nel popolare Rione Amicizia e a denunciare l’accaduto e’ stata la dirigente scolastica della scuola Ammaturo, che e’ anche un nido pubblico. La porta di ingresso era aperta, nel giardino c’erano tavoli e sedie e in un angolo una brace che un gruppo di persone ancora non identificate ha usato per cucinare carne. “Alla preside, al personale scolastico, ai tanti genitori e residenti nel quartiere, alle associazioni che proprio nei mesi scorsi ci avevano dato una mano a dipingere, abbellire la scuola, organizzato attivita’ con i bambini, posso solo dire che sto con voi. Una ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un gruppo di ignoti è entrato di nascosto in unadel popolarea Napoli e ha organizzato unaper festeggiare la. Hanno organizzato lanel posto per loro ritenuto il piu’ sicuro, il giardino di una. Accade a Napoli, nel popolaree a denunciare l’accaduto e’ stata la dirigente scolastica dellaAmmaturo, che e’ anche un nido pubblico. La porta di ingresso era aperta, nel giardino c’erano tavoli e sedie e in un angolo una brace che un gruppo di persone ancora non identificate ha usato per cucinare carne. “Alla preside, al personale scolastico, ai tanti genitori e residenti nel quartiere, alle associazioni che proprio nei mesi scorsi ci avevano dato una mano a dipingere, abbellire la, organizzato attivita’ con i bambini, posso solo dire che sto con voi. Una ...

interrisnews : Leggete cosa è successo in una scuola del rione Amicizia di Napoli - ViviCampania : Vandali entrano in una scuola del Rione Amicizia ed organizzano un pic-nic per la Pasquetta -… - Notiziedi_it : Rione Amicizia, entrano nella scuola e accendono brace a Pasquetta. La preside: “Il quartiere non ci protegge”… - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Rione Amicizia (Napoli), a Pasquetta entrano a scuola e accendono una brace - cronachecampane : Napoli, Pasquetta nella scuola al rione Amicizia. Poggiani: ‘A voi il premio deficienti… -