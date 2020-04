Beatrice Valli in ansia prima del parto: la visita non è andata come sperava (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tra poco Beatrice Valli darà alla luce il suo terzo figlio, il secondo di Marco Fantini dopo il maschietto avuto da una precedente relazione. Dopo Bianca, arriva Azzurra. È una bambina e gli ex protagonisti di Uomini e Donne, dove si sono conosciuti, hanno già svelato il nome della piccola che dovrebbe nascere tra qualche settimana. In occasione di Pasqua la ex tronista, che è da sempre molto attiva su Instagram, ha condiviso una bellissima foto del pancione in primo piano. “Il mio uovo”, aveva scritto Beatrice che dovrà affrontare questo parto da sola. Per l’emergenza sanitaria e alcune complicanze insorte durante la gravidanza, il suo Marco infatti non potrà assistere. “L’unica cosa che mi dispiace è il parto, dopo due parti naturali, avrei preferito un terzo parto naturale, ma soprattutto per il ... Leggi su caffeinamagazine Beatrice Valli preoccupata prima del parto : "Un esame del sangue non positivo" -

Uomini e Donne - Beatrice Valli sulla gravidanza : “Siamo preoccupati”

Beatrice Valli Instagram - pancione in mostra e seni arrotolati nel micro top : si ‘spaccano’ i 200 mila like (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tra pocodarà alla luce il suo terzo figlio, il secondo di Marco Fantini dopo il maschietto avuto da una precedente relazione. Dopo Bianca, arriva Azzurra. È una bambina e gli ex protagonisti di Uomini e Donne, dove si sono conosciuti, hanno già svelato il nome della piccola che dovrebbe nascere tra qualche settimana. In occasione di Pasqua la ex tronista, che è da sempre molto attiva su Instagram, ha condiviso una bellissima foto del pancione in primo piano. “Il mio uovo”, aveva scrittoche dovrà affrontare questoda sola. Per l’emergenza sanitaria e alcune complicanze insorte durante la gravidanza, il suo Marco infatti non potrà assistere. “L’unica cosa che mi dispiace è il, dopo due parti naturali, avrei preferito un terzonaturale, ma soprattutto per il ...

Notiziedi_it : Beatrice Valli preoccupata prima del parto: “Un esame del sangue non positivo” - pierpaolomag : Brutte notizie per Beatrice Valli e Marco Fantini... Clicca qui - GenteVipNews : Beatrice Valli 35 settimane di gravidanza, la terza figlia Azzurra sta per nascere - GiorgioSann : Beatrice Valli Instagram, pancione in mostra e seni arrotolati nel micro top: si ‘spaccano’ i 200 mila like - VicolodelleNews : #uominiedonne Tristi notizie per Marco Fantini e Beatrice Valli « Il Vicolo delle News -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli Uomini e Donne, Beatrice Valli sulla gravidanza: “Siamo preoccupati” Lanostratv Visualizza la copertura completa su Google News Beatrice Valli e Marco Fantini: "Aspettando Azzurra"

La terza gravidanza di Beatrice Valli, la sua "più complicata" come aveva raccontato a Verissimo (guarda l'intervista nel video sotto), è ormai arrivata alle ultime settimane e il ricovero in ospedale ...

Uomini e Donne, Beatrice Valli sulla gravidanza: “Siamo preoccupati”

Nonostante siano passati molti anni dalla loro uscita da Uomini e Donne, la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini continua ad essere molto seguita. I due si sarebbero dovuti sposare a breve ...

La terza gravidanza di Beatrice Valli, la sua "più complicata" come aveva raccontato a Verissimo (guarda l'intervista nel video sotto), è ormai arrivata alle ultime settimane e il ricovero in ospedale ...Nonostante siano passati molti anni dalla loro uscita da Uomini e Donne, la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini continua ad essere molto seguita. I due si sarebbero dovuti sposare a breve ...