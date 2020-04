Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di martedì 14 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Giovanni Fumagalli era il pianista ragazzino figlio del padrone della cascina nell''Albero degli Zoccoli, girato da Ermanno Olmi nella bassa bergamasca. Dopo è diventato un tipo rock, mastro birraio da leccarsi i baffi di schiuma. Nelle birre di sua creazione ha messo pezzi di radici e magia: la Loertis, l'asparago in dialetto, la Bacio, ... Leggi su agi Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di martedì 14 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Giovanni Fumagalli era il pianista ragazzino figlio del padrone della cascina nell''Albero degli Zoccoli, girato da Ermanno Olmi nella bassa bergamasca. Dopo è diventato un tipo rock, mastro birraio da leccarsi i baffi di schiuma. Nelle birre di sua creazione ha messo pezzi di radici e magia: la Loertis, l'asparago in dialetto, la Bacio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti morimmo Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via Zazoom Blog Pasqua 2020: la poesia dell'albese Roberto Cavallo ci ricorda che si può rinascere diversi

CUNEO CRONACA - Per augurare a tutti i lettori della provincia di Cuneo una buona Pasqua 2020, l'albese Roberto Cavallo ci offre una sua poesia. "Per nascere due volte occorre morire" è il titolo.

Coronavirus a Bergamo, il racconto dell’ex sindaco Sessa: «Non volevo morire solo senza vedere i miei cari»

Vedevo tutti i macchinari e lì ho avuto un momento di disperazione quando mi hanno attaccato il ventilatore polmonare, una maschera con le cinghie, fastidioso. Avevo un unico pensiero: non volevo ...

