Sticchi Damiani: «Futuro di Liverani? Vogliamo continuare con lui, ma…» (Di martedì 14 aprile 2020) Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato del Futuro di Liverani, rivelando che vorrebbe rimanere nel club giallorosso Ai microfoni di Centro Suono Sport è intervenuto Sticchi Damiani, presidente del Lecce. Le sue parole sul Futuro di Liverani. «Il Futuro di Liverani? È cresciuto di fatto con noi nella sua carriera da allenatore, è un tecnico preparato, che sta mostrando grandi qualità. Certamente è nostro intendimento proseguire con lui. Stiamo programmando un Futuro solido, con un nuovo centro sportivo e con altri investimenti anche sul settore giovanile, che Liverani conosce e apprezza. Chiaramente sono onesto: noi Vogliamo proseguire con lui in panchina, ma qualora dovesse pervenire un’offerta importante di un grande club, per rispetto e per motivi etici ne parleremmo con lui con la convinzione che non potremmo trattenerlo a ... Leggi su calcionews24 Lecce - Sticchi Damiani : «Ripresa Serie A? Vietato forzare i tempi»

Sticchi Damiani : «Ripartenza? Solo in condizioni di massima sicurezza. Sugli stipendi…»

Sticchi Damiani : «Serie A? Se serve - giocheremo» (Di martedì 14 aprile 2020) Il presidente del Lecceha parlato deldi, rivelando che vorrebbe rimanere nel club giallorosso Ai microfoni di Centro Suono Sport è intervenuto, presidente del Lecce. Le sue parole suldi. «Ildi? È cresciuto di fatto con noi nella sua carriera da allenatore, è un tecnico preparato, che sta mostrando grandi qualità. Certamente è nostro intendimento proseguire con lui. Stiamo programmando unsolido, con un nuovo centro sportivo e con altri investimenti anche sul settore giovanile, checonosce e apprezza. Chiaramente sono onesto: noiproseguire con lui in panchina, ma qualora dovesse pervenire un’offerta importante di un grande club, per rispetto e per motivi etici ne parleremmo con lui con la convinzione che non potremmo trattenerlo a ...

Noovyis : (Sticchi Damiani: “La FIGC ci dica una data ultima per la ripartenza. Sul futuro di Liverani…”) Playhitmusic - - Fantacalcio : Lecce, Sticchi Damiani: 'La FIGC ci dia una data limite per ripartire' - sportli26181512 : Lecce, Sticchi Damiani avvisa: 'Ripresa campionato solo se a rischio zero. La Figc ci dia una data ultima': Saverio… - ItaSportPress : Lecce, Sticchi Damiani: 'Favorevoli alla ripresa, ma ad una sola condizione' - - sportal_it : Ripresa Serie A, Sticchi Damiani ha una richiesta -