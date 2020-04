Grey’s Anatomy 16, finale: svelata una scena inedita tra Amelia e Link (Di martedì 14 aprile 2020) Grey’s Anatomy 16, la Vernoff sul figlio di Amelia e Link: “Era prevista una scena…” Il finale della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy ha portato in scena una dolce novità per la coppia formata da Amelia ed Link. Il neurochirurgo ha infatti dato alla luce il bambino che portava in grembo. La chiusura anticipata del Medical Drama, tuttavia, ha lasciato spazio a molti dubbi. Consapevoli di dover attendere settembre, i fan hanno invaso i profili social di Krista Vernoff chiedendo a gran voce qualche anticipazione sulla prossima edizione. In vena di confessioni, la showrunner di Grey’s Anatomy ha quindi fatto luce sul nome del primogenito della coppia. Contrariamente a quanto ipotizzato dalla maggior parte del fandom, la donna ha rivelato che il bambino di Amelia Shepherd non prenderà il nome del suo compianto zio: Il bambino ... Leggi su lanostratv Grey’s Anatomy 16 - il Coronavirus ha evitato una catastrofe e una morte eccellente?

