Una donna aggredisce Alda D’Eusanio per strada: “Putt**a!” (VIDEO) (Di lunedì 13 aprile 2020) Una donna (palesemente alterata) ha importunato Alda D’Eusanio che – con l’intento di immortalare il tutto – ha acceso la VIDEOcamera del telefono per registrarla. “Vuoi mandare in onda tutto questo?” chiede la donna, “No” – risponde Alda D’Eusanio – “Registro per mostrarlo ai Carabinieri“. Peccato però che il filmato sia finito su Instagram alla mercé dei followers. “Lei è venuta ad aggredirmi e molestarmi, questa puttana!” – ha inveito la donna – “Io chiamo il generale, questa è una puttana della televisione! … Vuoi mandare in onda tutto questo? Manda le forze armate, generale!”. Online ho letto titoli in cui hanno appellato la donna come una “senzatetto” ed una “ubriacona”; io ovviamente non posso saperlo, quel ... Leggi su bitchyf I chirurghi restano senza parole - dopo aver eseguito un intervento su una donna che accusava forti dolori.

I chirurghi restano senza parole - dopo aver eseguito un intervento su una donna che accusava forti dolori.

Alda d'Eusanio aggredita da una donna - urla e insulti (VIDEO) (Di lunedì 13 aprile 2020) Una(palesemente alterata) ha importunatoD’Eusanio che – con l’intento di immortalare il tutto – ha acceso lacamera del telefono per registrarla. “Vuoi mandare in onda tutto questo?” chiede la, “No” – rispondeD’Eusanio – “Registro per mostrarlo ai Carabinieri“. Peccato però che il filmato sia finito su Instagram alla mercé dei followers. “Lei è venuta ad aggredirmi e molestarmi, questa puttana!” – ha inveito la– “Io chiamo il generale, questa è una puttana della televisione! … Vuoi mandare in onda tutto questo? Manda le forze armate, generale!”. Online ho letto titoli in cui hanno appellato lacome una “senzatetto” ed una “ubriacona”; io ovviamente non posso saperlo, quel ...

Avvenire_Nei : L'audio. L'ultimo SOS disperato dal barcone disperso: ci sono morti a bordo, aiutateci - pdnetwork : Auguri a una donna speciale che ha fatto la storia della nostra Repubblica. Partigiana, costituente, appassionata,… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri della Stazione di Carpegna (PU) hanno denunciato una donna, badante di un anziano invalido, che con… - Ale74terni : RT @homemadebybenny: @LukaNeziri non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter… - tinapica88 : RT @homemadebybenny: @LukaNeziri non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter… -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Migranti, ong Mediterranea pubblica audio di una donna alla deriva: “Io incinta sono a bordo con mia… Il Fatto Quotidiano Coronavirus: salgono a 728 le vittime nelle Marche. Deceduta una donna all'ospedale di Camerino

In questo lunedì di Pasquetta il Gores segnala ulteriori 15 decessi nella regione. Tra questi c'è una donna di 84 anni, domiciliata a Jesi, deceduta presso l'ospedale di Camerino. Tutte le 15 vittime ...

Trama Serie Tv Bones

La dottoressa Temperance Brennan è un'antropologa eccezionale, di fama riconosciuta, che lavora con il suo staff nel "Jeffersonian Institute", una ragazza molto intelligente, ma decisamente asociale e ...

In questo lunedì di Pasquetta il Gores segnala ulteriori 15 decessi nella regione. Tra questi c'è una donna di 84 anni, domiciliata a Jesi, deceduta presso l'ospedale di Camerino. Tutte le 15 vittime ...La dottoressa Temperance Brennan è un'antropologa eccezionale, di fama riconosciuta, che lavora con il suo staff nel "Jeffersonian Institute", una ragazza molto intelligente, ma decisamente asociale e ...