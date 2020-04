Atterrati a Torino medici e infermieri cubani. Appendino: "Generosità straordinaria" (Di lunedì 13 aprile 2020) È atterrato alle 8:55 di questa mattina a Torino il volo di Blue Panorama Airlines con il quale è stato trasportato da L’Avana una delegazione cubana composta da 38 tra medici e infermieri che saranno impiegati negli ospedali del Piemonte per dare il proprio supporto per l’emergenza da Covid-19. Il volo è stato organizzato in collaborazione con la regione Piemonte, con il sostegno della fondazione ‘Specchio dei tempi onlus’ e Lavazza. Blue Panorama Airlines, nelle scorse settimane, ha effettuato alcuni rescue flights consentendo a circa 1.200 connazionali di fare ritorno in Italia.In particolare, la compagnia aerea ha organizzato due voli provenienti da Santo Domingo, il primo il 22 marzo e il secondo il 29 marzo, trasportando in totale 532 passeggeri. Da Luanda, in Angola, e dalla Nigeria sono state circa 100 in totale le persone che hanno ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Torino : atterrati medici della “Brigada” cubana (Di lunedì 13 aprile 2020) È atterrato alle 8:55 di questa mattina ail volo di Blue Panorama Airlines con il quale è stato trasportato da L’Avana una delegazione cubana composta da 38 trache saranno impiegati negli ospedali del Piemonte per dare il proprio supporto per l’emergenza da Covid-19. Il volo è stato organizzato in collaborazione con la regione Piemonte, con il sostegno della fondazione ‘Specchio dei tempi onlus’ e Lavazza. Blue Panorama Airlines, nelle scorse settimane, ha effettuato alcuni rescue flights consentendo a circa 1.200 connazionali di fare ritorno in Italia.In particolare, la compagnia aerea ha organizzato due voli provenienti da Santo Domingo, il primo il 22 marzo e il secondo il 29 marzo, trasportando in totale 532 passeggeri. Da Luanda, in Angola, e dalla Nigeria sono state circa 100 in totale le persone che hanno ...

HuffPostItalia : Atterrati a Torino medici e infermieri cubani. Appendino: 'Generosità straordinaria' - ayol_diren : RT @Giul_Granato: #Pasquetta: sono atterrati a Torino i medici che #Cuba ???? ha inviato in #Piemonte per aiutare nella lotta contro il #coro… - Meteo1970 : RT @Giul_Granato: #Pasquetta: sono atterrati a Torino i medici che #Cuba ???? ha inviato in #Piemonte per aiutare nella lotta contro il #coro… - maheadroom : RT @HuffPostItalia: Atterrati a Torino medici e infermieri cubani. Appendino: 'Generosità straordinaria' - malatinvisibili : RT @HuffPostItalia: Atterrati a Torino medici e infermieri cubani. Appendino: 'Generosità straordinaria' -