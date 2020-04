Fase 2, Colao sa che dovrà affrontare la crisi in mezzo a tanti nanerottoli? (Di sabato 11 aprile 2020) Vi immaginate uno come Churchill che nell’ora più buia sale sul pulpito e istericamente attacca le opposizioni? Che Conte non fosse neanche lontanamente accostabile a uno degli uomini di Stato più importanti del Ventesimo secolo lo sapevamo. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato che usasse il servizio pubblico televisivo per trasformare una conferenza stampa in un comizio degno di un regime totalitario. A parte il per nulla istituzionale colpo basso contro le opposizioni, che non hanno avuto modo di replicare ai suoi attacchi nelle stessa sede, Conte prosegue nel suo disegno di gettare l’Italia nel baratro. Unica novità, l’intenzione di un nuovo commissario per gestire la task force della Fase due. Ma il problema non sono i commissari, è il governo. A parte Borrelli, il capo della Protezione civile che ha dato una prova di sé veramente ... Leggi su secoloditalia Fase 2 - cosa si sa della task force capeggiata da Colao per la ripartenza

Vi immaginate uno come Churchill che nell'ora più buia sale sul pulpito e istericamente attacca le opposizioni? Che Conte non fosse neanche lontanamente accostabile a uno degli uomini di Stato più impordel Ventesimo secolo lo sapevamo. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato che usasse il servizio pubblico televisivo per trasformare una conferenza stampa in un comizio degno di un regime totalitario. A parte il per nulla istituzionale colpo basso contro le opposizioni, che non hanno avuto modo di replicare ai suoi attacchi nelle stessa sede, Conte prosegue nel suo disegno di gettare l'Italia nel baratro. Unica novità, l'intenzione di un nuovo commissario per gestire la task force delladue. Ma il problema non sono i commissari, è il governo. A parte Borrelli, il capo della Protezione civile che ha dato una prova di sé veramente ...

