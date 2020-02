Giulio Regeni abbraccia Zaki in un murales su via Salaria: “Stavolta andrà tutto bene” (Di martedì 11 febbraio 2020) Nella notte, vicino l'ambasciata egiziana, è apparso un murales dell'artista Laika che raffigura Giulio Regeni insieme a Patrick George Zaki, ricercatore dell'Alma Mater di Bologna arrestato dalla polizia egiziana e di cui non si hanno più notizie dallo scorso venerdì. fanpage

