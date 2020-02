Sardine | Jasmine Cristallo | “La vera emergenza è la paura | bisogna denunciare”

Jasmine Cristallo a Otto e Mezzo : «Quel che sta accadendo alle Sardine è fisiologico» : C’è chi decide di dire addio annunciando una scissione – i cui esisti si valuteranno nelle prossime settimane -, poi c’è chi parla di un’organizzazione tipica di un partito. Infine c’è anche chi sOttolinea come tutte queste diatribe interne alle Sardine siano fisiologiche. E quest’ultimo punto arriva da Jasmine Cristallo, coordinatrice del movimento in Calabria, sOttolineando come le tensione siano normali a ...

Sardine - l’attivista Jasmine Cristallo condanna la foto con i Benetton : «Sbagliata e impropria - ma dobbiamo guardare avanti» : L’incontro fortuito con Luciano Benetton sta creando non pochi problemi alle Sardine. Nella giornata del primo febbraio uno dei suoi fondatori e portavoce, Matteo Santori, è stato immortalato in una foto con Luciano Benetton, patron della nota azienda veneta, e Oliviero Toscani, autore di molte campagne Benetton. Una foto che ha scatenato la reazione dei molti sostenitori del movimento nato a Bologna lo scorso 14 novembre. «L’incontro, ...

“Salvini viene a Riace per provocarci - ma noi siamo siamo un’altra cosa” : parla la Sardine Jasmine Cristallo : La sardina Jasmine Cristallo: “Salvini viene a Riace per provocarci” La campagna elettorale di Salvini in Calabria prevede, nella giornata di venerdì 17, una tappa a Riace. Quel luogo divenuto con il tempo terreno di scontro politico ruotato attorno alla figura dell’ex sindaco Mimmo Riace. TPI ne ha parlato con Jasmine Cristallo, referente nazionale del movimento delle sardine e amica della Riace di Lucano, che ha convocato per ...

Sardine - sindaco di Riace pubblica dati di Jasmine Cristallo : le scuse : Il sindaco di Riace Antonio Trifoli ha messo online alcuni dati personali di Jasmine Cristallo, coordinatrice nazionale del movimento delle Sardine che il 6 gennaio 2020 si è riunito nella cittadina calabrese. Dopo che in molti gli hanno fatto notare la gravità della sua azione, ha scritto un post di scuse. Ha inoltre invitato l’attivista a recarsi in Comune per “farle capire che non sono così cattivo e pieno di pregiudizi come ...

Sardine - Jasmine Cristallo risponde a Matteo Salvini : «Lo devo a noi donne» : Dopo aver visto la puntata su La7 della trasmissione Otto e mezzo, il leader della Lega Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook un link sull’intervento della Sardina Jasmine Cristallo. Il post di Salvini è stato immediatamente bombardato di commenti e così Jasmine ha deciso di rispondere anche lei con un lungo post social. Chi è Jasmine Cristallo? La Cristallo è la coordinatrice delle ‘6000 Sardine’ in Calabria e ...

Minacce via social a Jasmine Cristallo - la referente delle Sardine calabresi passa alle denunce : «Siete adepti invasati» : Annuncia battaglia Jasmine Cristallo, 38 anni, referente in Calabria del movimento delle Sardine che, dopo esser apparsa in tv a Stasera Italia su Rete4, ha ricevuto sui social Minacce e insulti. A far scattare la decisione di denuncia è stata una frase fortemente intimidatoria nei confronti della figlia della donna: «Tu hai una figlia, stai attenta. Non vorrei che passi una storia come quella di Bibbiano». «Attenzione – si ...

Sardine - la coordinatrice Jasmine : “Cosa c’è dietro al movimento” : Ospite a Stasera Italia, Jasmine Cristallo, coordinatrice di ‘6000 Sardine’ ha svelato cosa si cela dietro al movimento che continua a riunire migliaia di persone in Italia e all’estero. Innanzitutto, la 38enne ha voluto precisare che parlare soltanto di giovani sarebbe riduttivo. Infatti, in piazza San Giovanni a Roma, nella giornata di sabato 14 dicembre, c’erano sicuramente moltissimi ragazzi ma anche persone adulte. ...