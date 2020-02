Napoli, via alla fase due del concorsone. In aula anche il ministro (Di lunedì 10 febbraio 2020) In 576 in silenzio, nel Palapartenope di solito tempio della musica, con i fogli del concorso davanti. È iniziata così stamattina a Napoli la seconda fase del corso-concorso della Regione Campania per 2243 assunzioni in 166 Comuni della Regione. Un concorso voluto dalla Regione Campania e affidato al Formez che sta procedendo spedito dopo le polemiche della prima fase alla Mostra d’Oltremare. A presidiare il primo giorno della seconda prova Alberto Bonisoli, ministro dei beni culturali nel governo Conte 1 e dal 16 gennaio presidente del Formez, che era affidato a un commissario da oltre cinque anni. «Domani – spiega Bonisoli – avremo un numero superiore di candidati e quindi abbiamo allestito la sala più grande del Palapartenope. Ci sarà in tutte le giornate della seconda fase la correzione pubblica subito dopo la prova, in alcuni casi stessa giornata o nella giornata ... ildenaro

