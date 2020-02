Il Collegio: Piccione Sara in costume (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sara Piccione si mostra su Instagram in costume da bagno: per lei un bikini alle terme, un’altra foto acchiappa click per aumentare i follower con il corpo Piccione Sara ha capito tutto di Instagram e del mondo degli influncer: mostrati spesso in costume, metti qualche frase ad effetto (magari in inglese), metti in evidenza le tue doti fisiche e vedrai che prima o poi i tuoi follower inizierannoArticolo completo: Il Collegio: Piccione Sara in costume dal blog SoloDonna solodonna

