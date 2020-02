Spal, Leonardo Semplici verso l’esonero dopo la sconfitta col Sassuolo (Di domenica 9 febbraio 2020) Ultima a 15 punti, -4 dalla salvezza e con una classifica che si fa più ripida per ipotizzare la risalita. Nelle prossime ore la Spal, sconfitta in casa dal Sassuolo, potrebbe cambiare allenatore. Esonero. È la parola che incombe su Leonardo Semplici, l'allenatore tornato in discussione per l'ennesimo ko che frena la rimonta. fanpage

sportli26181512 : #Notizie #SerieA Spal, Leonardo Semplici verso l’esonero dopo la sconfitta col Sassuolo: Ultima a 15 punti, -4 dall… - zazoomnews : Diretta Spal Sassuolo- Streaming video tv: stagione complessa per Leonardo Semplici - #Diretta #Sassuolo-… - mainsport_it : RT @mainsport_it: #calcio La #spal di Leonardo #Semplici sfida il #sassuolo di Roberto #DeZerbi nella ventitreesima giornata di #SerieATIM… -