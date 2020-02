Sanremo 2020 ascolti serata finale, record del 60,6% share più alto dal 2002, picchi oltre il 75% con Amadeus e Fiorello (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020 ascolti finale, con il 60,6% è la serata con lo share più alto dal 2002. Amadeus e Fiorello battono il festival di Baglioni dello scorso anno Con il 60,6 % Sanremo 2020, che ha visto la vittoria finale di Diodato, registra lo share più alto dal 2002. Sanremo 52 di Pippo Baudo ottenne il 62,66% nella serata finale seppur con una media share inferiore al festival condotto da Amadeus-Fiorello, vicinissimi al rinnovo per Sanremo 71 nel 2021. La media share di Sanremo 2020, infatti, è del 54,78% il miglior dato degli ultimi 21 anni. Sanremo 49 del 1999 toccò la media del 56,02%. La media telespettatori di Sanremo 2020 è stata di 10.114.000, superiore allo scorso anno (9.763.000) e all’edizione 2014 (8.763.000), ma inferiore al primo Baglioni (10.869.000) e ai restanti dell’ultimo decennio. Il numero di telespettatori registrati nella serata finale di Sanremo 2020 è ... spettacoloitaliano

