Quali sono le caratteristiche delle nuove console che interessano ai giocatori? articolo

Sony e Microsoft hanno iniziato a parlare dei loro hardware next-generation e sebbene alcune funzionalità siano già state rese note (retrocompatibilità, supporto alla risoluzione 8K, unità a stato solido per tempi di caricamento più brevi), entrambe le società hanno ancora molti dettagli da rivelare. Queste funzionalità sono sicuramente interessanti dal punto di vista del marketing, ma cos'è che i giocatori ritengono davvero importante? GamesIndustry.biz ha contribuito con una serie di domande all'indagine sui consumatori svolta da GameTrack di ISFE e IPSOS MORI in merito alla percezione del pubblico delle caratteristiche delle console next-gen, domande che sono state consegnate ad un campione rappresentativo di 8000 giocatori di età compresa tra 11 e 64 anni in tutto il Regno Unito, Germania, Spagna, Francia e Italia. La "grafica migliore" è ritenuta fondamentale ...

