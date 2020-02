Treno deragliato a Lodi, indagati cinque operai (Di sabato 8 febbraio 2020) La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesione colpose dopo... today

NicolaPorro : Sul #Frecciarossa deragliato #Repubblica, che dà lezioni di sobrietà, va di toni apocalittici. #Prescrizione,… - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - FratellidItaIia : Non sappiamo ancora le dinamiche, ma le immagini che ci arrivano del treno #frecciarossa deragliato in provincia di… -