Samsung Galaxy Z Flip allo scoperto con un video hands-on e le cover, anche per S20 Ultra (Di sabato 8 febbraio 2020) Nuovi leak per Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy S20 Ultra ci mostrano le cover originali e un nuovo video hands-on per il pieghevole, ormai anch'esso allo scoperto. Ecco tutti i dettagli, le immagini e il video in questione. L'articolo Samsung Galaxy Z Flip allo scoperto con un video hands-on e le cover, anche per S20 Ultra proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

mobileworld_it : Ancora conferme sui prezzi dei Galaxy S20: si partirà da poco meno di mille euro! - shuriken_starz : RT @ScontrinoFelice: Concorso Enel “Con enelpremiaWOW! le feste non finiscono mai”: vinci Samsung Galaxy S10+ e TV QLED 4K 65” https://t.co… - Notiziedi_it : Come vedere la presentazione del Samsung Galaxy S20: video diretta streaming di martedì 11 febbraio -