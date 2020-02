Conte: “Ho grandissimo rispetto per Ibra. E’ un ex Inter, sarà una partita intensa anche per lui” (Di sabato 8 febbraio 2020) Ho grandissimo rispetto per Ibra, è un ex Inter e credo che anche per lui sarà una partita intensa” Alla vigilia del derby di Milano, in conferenza stampa ha parlato l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte. “Il derby di andata si è giocato all’inizio del campionato. Era la quarta giornata e nessuna delle due squadre sapeva che cammino si sarebbe prospettato. Il Milan aveva un altro allenatore in panchina, era Giampaolo. I derby sono sempre molto sentiti, quello di Milano è importante, ma vale tre punti”. Su Handanoic: “C’è uno staff medico che è giusto che entri nello specifico su certe situazioni. Sono molto più competenti di me”. Su Eriksen: “E’ un giocatore con precise caratteristiche. Se l’abbiamo preso è per una determinata idea di gioco. Entra in un mondo nuovo, non dimentichiamo che in Italia c’è molto ... ilnapolista

