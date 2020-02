Camion in fiamme sulla A16 Napoli-Canosa: chiusa l’autostrada (Di sabato 8 febbraio 2020) Un Camion carico di vestiti ha preso fuoco all'alba di oggi, sabato 8 febbraio, sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio comunale di Pratola Serra. Il conducente del Camion è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Il tratto della A16 in cui è avvenuto l'incendio è rimasto chiuso al traffico durante le operazioni di spegnimento. fanpage

