Instagram ora segnala i profili che non ti interessano più (Di venerdì 7 febbraio 2020) Instagram (Photo by Chesnot/Getty Images) Instagram ha aggiunto delle funzioni utili per riordinare l’elenco delle persone seguite e di controllare con quali utenti si è interagito negli ultimi 90 giorni. Se un utente si rende conto che sta seguendo troppe persone ed è giunto il momento di fare pulizia, grazie alla nuova impostazione del menù potrà scoprire quali account sono spariti dai radar. Per accedere basta andare sul proprio profilo di Instagram e premere il numero dei “seguiti” situato in alto a destra. A questo punto Instagram mostrerà due categorie: “Utenti con cui ha interagito di meno” e “Utenti mostrati più frequentemente nel feed”. Lista delle persone seguite riordinata grazie alla nuova funzionalità del social network (Fonte: Instagrram) Instagram, analizzando le interazioni dell’utente con i vari account, organizza automaticamente queste due cartelle permettendo ... wired

Miti_Vigliero : RT @Ceravolc: Prima della psicosi per il #coronavirus ci fu il colera del XIX sec. Diede vita a voci, dicerie, #leggendemetropolitane. Per… - inteoria : Parlami del trasloco. Io. Anche se riconosco che buttare via il vecchio dona una bella sensazione di leggerezza.… - paolagiordy97 : Il mio ragazzo ha trovato l'account instagram che uso per parlare di soli libri e ora io mi sto suuuper vergognando… -