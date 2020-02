Detto Fatto, è Jo Squillo show: «Junior Cally deve farsi ricoverare per incapacità di intendere e volere» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Jo Squillo a Detto Fatto Di Jo Squillo si è parlato molto negli salotti televisivi di questi giorni, in virtù del Fatto che la sua amica e collega Sabrina Salerno è una delle donne scelte da Amadeus per affiancarlo in questo Festival di Sanremo 2020. Ed oggi, colei che con la Salerno condivise il palco dell’Ariston nel 1991 sulle note di Siamo Donne, è stata ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, dando come sempre sfogo alla sua verve polemica. Detto Fatto: Jo Squillo attacca Junior Cally L’exploit maggiore lo ha riservato a Junior Cally, al centro delle polemiche per il testo del suo vecchio brano Strega. La Guaccero ha dato all’inviata a Sanremo Elisa d’Ospina l’opportunità di giustificarsi dopo molti tweet inviperiti ricevuti dai telespettatori, che non avevano apprezzato l’intervista da lei fatta ieri al cantante. Un’intervista dalla quale ... davidemaggio

heather_parisi : - Maestra, Tiziano mi ha detto che devo stare zitto - Rosario, dai, fai il bravo bambino - Maestra, ma mi ha fatto… - matteorenzi : Ad agosto abbiamo evitato che Salvini prendesse i pieni poteri e chiedesse anche per l'Italia un referendum sull'Eu… - IlContiAndrea : #Fiorello 'Il momento più bello è stato quello di #AchilleLauro perché ha fatto spettacolo a teatro. L'ho visto con… -