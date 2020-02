Caldo fuori controllo in Antartide: registrata la temperatura record di 18,3 gradi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Battuto il record del 2015: in Antartide la colonnina di mercurio ha toccato i 18,3 gradi nei primi giorni di febbraio 2020 La colonnina di mercurio non aveva mai toccato valori simili in questo periodo dell’anno. Accade in Antartide dove, stando ai valori delle temperature registrati, sono stati ampiamente superati i 18 gradi battendo di … L'articolo Caldo fuori controllo in Antartide: registrata la temperatura record di 18,3 gradi NewNotizie.it. newnotizie

