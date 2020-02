Valanga travolge minibus e i soccorritori in Turchia: le vittime salgono a 39 (Di giovedì 6 febbraio 2020) La tragedia sulle montagne della provincia orientale turca di Van dove una prima slavina ha travolto un autobus carico di persone mentre una successiva Valanga ha investito in pieno anche i soccorritori che erano accorsi per cercare i dispersi. Le vittime accertate sono 39 ma all'appello mancano ancora altre due persone. fanpage

