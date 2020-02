Francesco Sarcina a Detto Fatto: la verità sull’amore dopo Clizia Incorvaia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesco Sarcina parla d’amore a Detto Fatto e svela la sua situazione sentimentale dopo l’addio a Clizia Incorvaia. Il cantante delle Vibrazioni è fra i Big in gara a Sanremo 2020, mentre la fashion blogger si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Un amore, quello fra l’artista e l’influencer di Instagram, coronato con le nozze nel 2015 e terminato bruscamente fra veleni e accuse. dopo una breve crisi, raccontata anche sui social, la coppia era tornata insieme per il bene della piccola Nina, salvo poi separarsi. A segnare l’addio un’intervista rilasciata da Francesco in cui accusava l’ex moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, suo migliore amico e testimone di nozze. Clizia ha sempre negato, parlando solo di un bacio, e nella casa del GF Vip è sempre più vicina a Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. ... dilei

