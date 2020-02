Se lo Stato mi assolve, perché devo pagare l'avvocato? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'ultima proposta di legge in materia l'ha presentata alla Camera Enrico Costa, avvocato penalista, deputato e responsabile del settore giustizia per Forza Italia. È un testo breve, un solo articolo che va a modificare la norma che dal 2002 regola le spese di giustizia. La proposta di Costa stabilisce: «Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, l'imputato ha diritto di ripetere (cioè recuperare, ndr) dallo Stato tutte le spese sostenute per il giudizio».leg.18.pdl.camera.2186.18PDL0078800.pdfIn definitiva, Costa chiede allo Stato italiano di rimediare a un'ingiustizia diffusa: quella che impone all'imputato assolto da una sentenza definitiva di pagare comunque le spese di giustizia e dell'avvocato. In termini giuridici, si tratta di "risarcimento dell'ingiusta imputazione".Dietro al termine ... panorama

