Sanremo 2020, classifica della prima serata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le Vibrazioni (Twitter @SanremoRai) Ecco la classifica provvisoria dei dodici Big che si sono esibiti nella prima serata del Festival di Sanremo 2020. La momentanea graduatoria è stata determinata dai voti espressi dalla giuria demoscopica composta da un campione di circa 300 persone (clicca qui per sapere come funziona), che interverrà anche domani per determinare il posizionamento dei restanti dodici Big. La classifica odierna farà media con quelle dei prossimi giorni. Le Vibrazioni – D0v’è Elodie – Andromeda Diodato – Fai rumore Irene Grandi – Finalmente io Marco Masini – Il confronto Alberto Urso – Il sole ad est Raphael Gualazzi – Carioca Anastasio – Rosso di rabbia Achille Lauro – Me ne frego Rita Pavone – Niente (resilienza 74) Riki – Lo sappiamo entrambi Bugo e Morgan – Sincero davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -