Sanremo 2020, canzoni: «Ho amato tutto» di Tosca (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tosca Assente da tredici anni dal Festival di Sanremo, Tosca torna in gara con Ho amato tutto, un brano con cui la cantante racconta una storia d'amore ormai tramontata, ma che la protagonista rivive in tutta la sua intensità e forza. E' troppo tardi per tornare indietro, la relazione ormai è "come un palazzo intero che sta per cadere", ma la cantante decide di dare voce senza rimpianti a tutto il bene e il male di un rapporto complicato e concluso, ma che lascia per sempre un segno indelebile. canzoni Sanremo 2020: il testo di «Ho amato tutto» di di P. Cantarelli Ed. The Saifam Group/I Mean Music/L'Andatura/Leave Music Lugagnano di Sona (VR) – Milano – Parma – Roma Tre passi e dentro la finestra Il cielo si fa muto Resto lì a guardare Io so cantare so suonare so reagire ad un addio Ma stasera non mi riesce niente Stasera se volesse Dio

