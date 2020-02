Prima annunciato dalla Rai ma poi non andato in onda: mistero sul video di Roger Waters - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Paolo Giordano Un “piccolo” caso ha toccato la Prima puntata del Festival di Sanremo annunciato dalla Rai. E poi sparito. Senza spiegazioni. Un “piccolo” caso ha toccato la Prima puntata del Festival di Sanremo: in mattinata Amadeus e Rula Jebreal avevano annunciato ufficialmente in conferenza stampa che sarebbe stato proiettato un videomessaggio di Roger Waters nel quale “parlava di quanto sia importante il Festival”. Nella scaletta era previsto Prima dell’ingresso di Rula Jebreal. Poi è stato spostato. Poi è sparito. Così, senza spiegazioni. Per carità lì per lì non è cambiato niente, “tanto era un video di un minuto”, diceva qualcuno nei corridoi dell’Ariston. Però era il video di una delle più grandi rockstar del mondo. Ed era stato annunciato in pompa magna durante la conferenza stampa trasmessa in diretta da Raiplay. Mica una cosa qualsiasi. La mancanza (finora) di una ... ilgiornale

Melchin10 : È veramente carino quando dopo che è annunciato il nome del cantante vedi lui che fa l ultimo sospiro prima di part… - DanielsH796 : @NandoPiscopo1 @Maicuntent96 @Cristoincroce1 “Sono stato cantattato dal Milan poco dopo che ero stato esonerato” No… - PepeCarnevale : @CarloCalenda Carlo Non sono d’accordo. E’ come dire Kennedy aveva fatto tutti i calcoli di budget quando ha annun… -