Aereo fuori pista a Istanbul, un morto

Una persona è morta nell'incidente aereo all'aeroporto internazionale Sabiha Gokcen di Istanbul, dove un Aereo della compagnia lowcost Pegasus è uscito di pista in fase di atterraggio e si è poi spezzato in tre parti. Lo ha annunciato il ministro della Sanità turco. Il numero dei feriti è salito a 157. Sul boeing 737 si trovavano in tutto 177 persone. (Di mercoledì 5 febbraio 2020)

