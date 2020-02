‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del Trono over del 4/02/20 (Di martedì 4 febbraio 2020) No ma io ve lo dico subito: non credo di poter superare MAI nella vita la scena di Gemma Galgani che fa il ballo del cocco con Emanuele!!!! Ma ditemi quello che vi pare, è demenziale, è imbarazzante, è indecoroso ma io su Emanuele che si muoveva come un alano durante l’accoppiamento e Gemma che subiva gli affondi del cavaliere con la faccia sconvolta, ho seriamente rischiato di sputare un polmone! Tra l’altro quella di oggi è stata la classica puntata che non serve a una mazza dal punto di vista della trama del programma, ma che alla fine mette d’accordo tutti perché o (come me) vi siete cappottati dal divano nel vedere Gemma, Emanuele e il cocco, o (sempre come me) vi si è risvegliato di botto l’apparato riproduttivo alla vista di Umberto Gaudino oppure, come i maschietti domani, vi si ringaluzzirà l’ambaradan alla vista del culo di Francesca, come la ... isaechia

AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… - matteosalvinimi : Dopo aver visto cantare donne e uomini che hanno fatto la storia musicale del nostro Paese, trovo vergognoso che a… - guerini_lorenzo : Grazie alle donne e agli uomini delle #ForzeArmate che come sempre si fanno trovare pronti. Atterrato a Pratica di… -