Chi è Mauro Iandolo, l’interprete della lingua dei segni che “canta” a Sanremo con Le Vibrazioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mauro Iandolo è l'interprete della lingua dei segni (LIS) che ha cantato accanto a Le Vibrazioni il brano "Dov'è". Il giovane ha già calcato altri palchi, addirittura accanto a Papa Francesco. In una intervista all'agenzia Agi ha dichiarato: "Non dimentichiamo che le canzoni sono ricche di metafore e vanno sciolte per la categoria dei non udenti." fanpage

