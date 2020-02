Traffico Roma del 03-02-2020 ore 20:00 (Di lunedì 3 febbraio 2020) SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE STA ANCORA PROVOCANDO CODE ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA REGOLARE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 83. DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO, MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico DI ZONA DALLE 9,30 ALLE 13,30 PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 SULLA METRO A, RIAPRE DOPO UN LUNGO PERIODO DI CHIUSURA, LA STAZIONE BARBERINI PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -