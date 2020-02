Rainbow Six Siege aspettando l’Anno 5, ban delle mappe e altro in arrivo? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Siamo ormai a ridosso dell'Invitational Six di Rainbow Six Siege, il prestigiosissimo torneo dedicato allo sparatutto tattico targato Ubisoft. Un appuntamento irrinunciabile per tutti i fan del gioco, che avranno modo di apprezzare le gesta dei più forti giocatori provenienti da tutto il mondo, che si contenderanno l'ambito riconoscimento che spetta a chi uscirà vincitore dal campo di battaglia. E l'Invitational Six di questo mese di febbraio è sostanzialmente l'anticamera dei grandi cambiamenti che coinvolgeranno il gioco. L'anno cinque è infatti alle porte, e il team di sviluppo, come di consueto, cercherà di dare nuova verve alla sua creatura, cambiando le carte in tavola e costringendo i giocatori a un nuovo adattamento. Una tattica già usata in passato, e che spinge la community ad adottare approcci sempre differenti in virtù delle modifiche apportate. amazon ... optimaitalia

