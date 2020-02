Il mistero dei sub morti e quegli strani tatuaggi sui loro corpi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Proseguono le indagini dirette a risolvere il mistero relativo ai carichi di hashish ritrovati sulle spiagge siciliane, unitamente al rinvenimento dei cadaveri dei tre sub. A lavoro diverse procure dell’Isola per risolvere quello che si sta verificando un vero e proprio grattacapo che preannuncia tempi lunghi per la sua risoluzione. Dopo aver reso nota la pista che si sarebbe seguita è caduto il silenzio sulla vicenda. A distanza di poco più di un mese, la procura di Messina, anch’essa operante sulle indagini, ha voluto rendere noto qualcosa che riguarda uno dei cadaveri rinvenuti nel corso di questo periodo. Si tratta del sub ritrovato sulla battigia di Castel Di Tusa il sette gennaio scorso.La vicenda, molto complessa, ha avuto inizio tra fine dicembre e inizio di gennaio, quando sulle spiagge di San Leone e Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, sono stati rinvenuti alcuni ... ilgiornale

