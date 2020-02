Bambino cade da seggiovia, grave incidente ad Auronzo (Di domenica 2 febbraio 2020) Un Bambino di 8 anni cade dalla seggiovia e precipita per otto metri. È successo ad Auronzo, in provincia di Belluno. Il piccolo si trovava in vacanza sulle piste da sci con tutta la famiglia, che risulta residente a Roma. L’incidente è accaduto nella mattina del 2 febbraio, intorno alle 8 e 45. La famiglia si trovava col bimbo sulla seggiovia che porta al Monte Agudo, a 2 km dal centro di Auronzo. Il comprensorio del monte è ben collegato alla località di Taiarezze e al Rifugio Monte Agudo. Su questa seggiovia è accaduto l’incidente: il Bambino è precipitato e caduto a terra. Immediato l’accorrere dei soccorsi, che hanno trasportato d’urgenza il piccolo in elisoccorso all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Bambino cade da seggiovia, la situazione è grave C’è gravissima preoccupazione per le sorti del Bambino, che ha subito lesioni molto profonde ed è ... notizie

