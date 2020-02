Scuola, iscrizioni online 2020: in testa ancora i Licei (Di sabato 1 febbraio 2020) I Licei si confermano in testa alle preferenze dei ragazzi italiani. Seguono gli Istituti tecnici e poi i Professionali. È questa la fotografia che emerge dai primi dati - non ancora definitivi - elaborati dal Miur riguardo alle iscrizioni online per l’anno scolastico 2020-2021. I numeri sono stati diffusi dal ministero dell’Istruzione venerdì, poche ore prima rispetto alla chiusura dei termini: sulla piattaforma messa a disposizione, infatti, ci si poteva iscrivere alle prime superiori, elementari e medie dal 7 gennaio fino alle 20 del 31 (LO SPECIALE Scuola). Licei in testa I Licei, come detto, si confermano gli istituti più scelti dagli studenti. Nel comunicato del Miur, infatti, si legge che “il 56,3% delle domande presentate per le classi prime della Secondaria di II grado ha riguardato un indirizzo liceale”. Il dato è in crescita rispetto al 55,4% dell’anno scorso. Al ... tg24.sky

