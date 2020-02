Scaletta seconda serata Sanremo 2020, programma e ospiti del 5 febbraio (Di domenica 2 febbraio 2020) seconda serata per Sanremo 2020: alla conduzione del 70° Festival della Canzone Italia c'è il direttore artistico Amadeus, accompagnato sul palco da diversi ospiti. La Scaletta della seconda serata di Sanremo 2020 prevede la seconda parte delle esibizioni di Campioni e Nuove Proposte. Se i primi 12 Big si sono esibiti nella prima serata di martedì 4 febbrai, i restanti 12 si esibiscono nella seconda serata di mercoledì 5 febbraio. Lo stesso discorso vale per le Nuove Proposte: 4 di loro si sono esibite nella prima serata di Sanremo 70, le restanti 4 sono attese nella seconda serata di mercoledì febbraio 2020. TUTTO SU Sanremo 2020: CANZONI, CANTANTI E ospiti IL programma DI Sanremo 2020, serata PER serata Il programma della seconda serata di Sanremo 2020, mercoledì 4 febbraio 2020 Cosa vedremo nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo ... optimaitalia

OptiMagazine : Scaletta seconda serata Sanremo 2020, programma e ospiti del 5 febbraio -