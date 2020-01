Scugnizzi a vela, il progetto dell’associazione Life contro la devianza minorile (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’associazione Life Onlus promuove un progetto di integrazione per i ragazzi a rischio di devianza ed emarginazione. Un’iniziativa aperta a quanti, tra loro, stanno scontando un provvedimento di legge. L’obiettivo è offrire loro un modello di vita diverso, caratterizzato dai principi della vita marinara e del restauro del legno. Principi che sono soprattutto la lealtà, l’onestà e il rispetto reciproco. Si chiama “Scugnizzi a vela” e proverà ad accompagnare dieci di questi ragazzi in un percorso di rinascita. Un progetto che ha il sostegno della Marina Militare, che mette a disposizione della Life Onlus alcuni locali della Base Navale del Molosiglio. Qui i ragazzi possono apprendere le tecniche per manutenere le imbarcazioni in legno a vela. Fondamentale l’etico sostegno della Fondazione Grimaldi. Le barche, in pratica, vengono utilizzate come ... ilnapolista

