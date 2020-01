LIVE Nadal-Thiem 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: nessun problema al servizio per i due (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Thiem prende campo fin dalla risposta e dal centro chiude con il dritto verso la sua destra. 15-0 Rovescio in rete di Thiem dopo una buona risposta. 2-2 Rovescio in rete di Nadal, e ancora servizio a zero tenuto da Thiem. 40-0 Primo ace di Thiem. 30-0 Discesa a rete di Thiem che conclude con la volée alta di rovescio. 15-0 Seconda profonda di Thiem, Nadal non controlla il rovescio. 2-1 Nadal, servizio e dritto e poi il passante di rovescio di Thiem è lungo. 40-15 Risponde largo da tre metri fuori dalla riga di fondo Thiem. 30-15 GRAN PUNTO! Lo vince Thiem con un dritto in corsa vincente in lungolinea, ma entrambi si sono prodigati per salvare numerose palle difficili. 30-0 Prima esterna vincente di Nadal. 15-0 Primo scambio lungo del match, 25 colpi, lo vince Nadal con un dritto in rete di Thiem. 1-1 Prima vincente di Thiem. 40-0 ... oasport

