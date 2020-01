Kobe Bryant e il patto segreto con la moglie: “Mai in due su un elicottero” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La morte di Kobe Bryant e di sua figlia tredicenne Gianna Maria ha sconvolto tutti. Probabilmente non tutti sanno ancora che tra il campione del basket e la moglie Vanessa ci fosse un patto che riguardava proprio quell’elicottero. Ecco i dettagli di questa vicenda. Il patto segreto tra Kobe Bryant e la moglie Vanessa Un amico di famiglia ha recentemente svelato che tra la coppia ci fosse un patto riguardante proprio l’utilizzo di quell’elicottero. Kobe Bryant e Vanessa non avrebbero mai dovuto salire sul veicolo insieme e così infatti è stato anche la fatidica sera dell’incidente. Proprio a causa di questo patto Vanessa non era al fianco del marito al momento dello scatto: almeno un genitore, in caso di incidente, sarebbe dovuto restare in vita per la famiglia. Tuttavia presente sull’elicottero c’era proprio la loro figlioletta Gianna Maria, che ha ... velvetgossip

