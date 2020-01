Udinese, ceduto Opoku: il difensore passa all’Amiens (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Udinese ha formalizzato la cessione di Nicholas Opoku. Il difensore ghanese è diretto in Francia, all’Amiens L’Udinese ha trovato l’accordo con l’Amiens per il trasferimento di Nicholas Opoku. Il difensore ghanese raggiunge il club francese con la formula del prestito fino al 30 giugno 2020. E’ prevista un’opzione di acquisto ad opera del club militante in Ligue 1. Ecco il comunicato ufficiale della società friulana. Nicholas #Opoku ceduto all’Amiens Il difensore si trasferisce in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto calcionews24

