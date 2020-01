Barbara Alberti durante la notte svela la verità sul suo malore e sulla clinica (Di martedì 28 gennaio 2020) Barbara Alberti ieri sera è rientrata al Grande Fratello Vip dopo 48 ore passate in una clinica privata in seguito ad un malore e nella notte, parlando con i ragazzi, ha svelato cosa le è successo. Il malore di Barbara ha fatto sì che il televoto della puntata venisse annullato, per questo motivo in molti hanno creduto che si trattasse di un escamotage della scrittrice per non venir eliminata dal pubblico. “Ho fatto un elettroencefalogramma ma non ho nessun tipo di problema. Sono stata due giorni in clinica vicino casa mia, a Roma. Non ho mai pensato di tornare a casa, volevo tornare qua, al Grande Fratello … Dovevo fare una risonanza la mattina, ma non potevo farla sono claustrofobica al massimo. Ci riuscivo fino a 12 anni fa. Appena ho chiesto del Lexotan mi sono addormentata, ero ansiosa non volevo farla”. Barbara Alberti è stata molto vaga sul suo malore, ma pare ... bitchyf

trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - GrandeFratello : Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quind… - trash_italiano : ?? #GFVIP: Barbara Alberti momentaneamente fuori dalla casa per un’indisposizione. Televoto annullato -