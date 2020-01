Grammy Awards 2020: vincitori della 62esima edizione (Di lunedì 27 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Non è stata un’atmosfera facile quella in cui si è svolta, la scorsa notte allo Staples Center di Los Angeles, la cerimonia di assegnazione dei Grammy 2020: come se non bastasse la rimozione nelle scorse settimane la rimozione della presidente dell’organizzazione Deborah Dugan (che avrebbe cercato di denunciare molestie sessuali e irregolarità di voto all’interno della Recording Association che assegna i premi), poco prima della diretta è arrivata la notizia della morte di Kobe Bryant. Sono stati molti i tributi al mitico cestista, a partire dall’esibizione iniziale di Lizzo dedicata a lui, alle parole spese più volte dalla conduttrice della serata Alicia Keys che ha anche introdotto una commovente performance a cappella dei Boyz II Men del brano It’s So Hard to Say Goodbay to Yesterday. https://www.youtube.com/watch?v=qTxXyL3AfYw Fra ... wired

Agenzia_Ansa : Al via cerimonia Grammy con un minuto di silenzio per #Kobe Bryant. Allo Staples Center dove Black Mamba giocava c… - cobainsdiaries : RT @ilariafanmj: Nel 1984, Michael Jackson ha fatto la storia vincendo ben 8 Grammy Awards in una sola notte con l'album Thriller. I princ… - AppleNews_it : RT @bestall_ita: Grammy Awards 2020: vincitori della 62esima edizione -