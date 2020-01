Elezioni Regionali | Conte attacca Salvini | “È rimasto deluso”

Regionali - Ignazio La Russa : "Perché Sergio Mattarella non può escludere le Elezioni" : Il voto in Emilia Romagna e in Calabria deve far riflettere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ignazio La Russa, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, spiega: "L'attuale Parlamento che esprime il governo in carica non ha nulla a che vedere con il voto degli italiani. Il f

Elezioni Regionali Emilia-Romagna - Conte : “Non era un voto sul governo”. E attacca Salvini : Elezioni regionali Emilia-Romagna, il commento del premier Conte Arriva direttamente dal Quirinale, dove è in corso la commemorazione per la Giornata della Memoria alla presenza di Sergio Mattarella, il primo commento del premier Giuseppe Conte ai risultati delle Elezioni regionali in Emilia-Romagna di ieri. Ai giornalisti che gli chiedono se la vittoria del governatore uscente Stefano Bonaccini possa provocare grandi cambiamenti anche a livello ...

Elezioni Regionali - i risultati del voto : in Emilia Romagna vince Bonaccini. In Calabria Jole Santelli : I risultati delle regionali 2020 in tempo reale risultati regionali 2020 in Calabria in diretta liverisultati regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta live Il centrodestra trionfa in Calabria, mentre in Emilia-Romagna si conferma il centrosinistra. Ed è soprattutto questo secondo risultato il più atteso per i possibili esiti sulla tenuta del governo Conte II. Effetti che hanno prodotto le prime reazioni sui rapporti tra gli azionisti di ...

Regionali - Meloni esulta : «Fratelli d’Italia è l’unico vincitore di queste Elezioni» : «Fratelli d’Italia è l’unico vincitore di queste elezioni, sia in Calabria che in Emilia Romagna. Siamo l’unico partito che cresce in entrambe le regioni». Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha commentato l’esito delle elezioni Regionali in una conferenza stampa a Roma. In Emilia Romagna, Fdi ha raggiunto l’8,59% (al secondo posto dopo la Lega, e con uno stacco di 6 punto da Forza Italia, ferma ...

Elezioni Regionali Calabria 2020 : risultati - chi ha vinto e consiglieri : Elezioni regionali Calabria 2020: risultati, chi ha vinto e consiglieri Nonostante il mondo dei media e della politica si sia concentrato prevalentemente sulle Elezioni emiliano-romagnole (che hanno visto una vittoria convincente di Bonaccini sulla candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni), si votava anche in Calabria. Qui, la vittoria del centrodestra – guidato da Forza Italia e dall’esperta Jole Santelli – è stata ...

Elezioni Regionali - Conte : “Chi voleva renderle un referendum sul governo è rimasto deluso”. Il Pd : “Modificato l’asse politico dell’esecutivo” : I risultati elettorali in Emilia-Romagna e in Calabria non stoppano solo l’avanzata della Lega, ma aprono anche nuovi scenari per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Rapporti di forza in evoluzione, con il Partito Democratico a rivendicare la vittoria di Stefano Bonaccini, il risultato della lista in entrambe le regioni e pronto a sottolineare lo scivolone del Movimento Cinque Stelle, alleato di governo incapace di superiore la ...

Elezioni Regionali - Mentana sfotte Salvini : «Piange il citofono». Poi il siparietto con il candidato M5S : Enrico Mentana Lo sfottò di Enrico Mentana a Matteo Salvini è arrivato non appena le proiezioni elettorali hanno iniziato a profilare la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. In diretta su La7, nell’ambito della consueta maratona tv, il giornalista ha ironizzato sul leader della Lega – la cui candidata stava iniziando a perdere terreno – alludendo alla sua tanto discussa mossa del citofono. A solleticare il direttore ...

Elezioni Regionali - Conte è ostaggio del Pd e i grillini agonizzano : I risultati delle regionali in Emilia-Romagna e in Calabria forniscono due dati incontrovertibili. I grillini scompaiono dalla scena e Giuseppe Conte tira un sospiro di sollievo. Il professore che si è ritrovato a fare il presidente, se la cava, anche se per lui, e per il suo governo asfittico, le cose si fanno sempre più difficili. L’annichilimento dei cinquestelle era prevedibile e previsto, ma il risultato è doppiamente umiliante. E adesso ...

Cinque cose sulle Elezioni regionali : Dal buon risultato del PD alla frenata della Lega, passando per il disastro di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle (e in più: parliamo di come è finita a Bibbiano)

Risultati Elezioni Regionali Emilia Romagna 2020 : chi vince e chi perde? : Risultati elezioni regionali Emilia Romagna 2020: chi ha vinto La doppia partita per le regionali, giocata tra Emilia-Romagna e Calabria era la prima tornata elettorale dell’anno. Per molti, si trattava di un voto decisivo, che avrebbe messo alla prova la stabilità del governo. Un voto politico L’estensione della contesa, perpetrata da Salvini e Meloni, ha probabilmente fatto lievitare la percezione della posta in ...

Elezioni Regionali - Paragone : “Il Movimento 5 Stelle è morto” : Elezioni regionali, Gianluigi Paragone affonda il M5S. Dopo le batoste prese in Emilia-Romagna e in Calabria “il Movimento è morto“, afferma in un’intervista alla “Stampa”, dove indica Alessandro Di Battista come erede. A caldo anche il commento del capo reggente Vito Crimi: “Restare uniti”. L’affondo di Gianluigi Paragone Si tirano le somme di quelle che sono state l’Elezioni più sudate degli ...

Le reazioni dei politici dopo le Elezioni Regionali in Emilia e Calabria : da Salvini a Zingaretti : Le elezioni regionali fanno emergere dei nuovi equilibri nel panorama politico italiano. Dunque non sono mancate di certo le reazioni dei politici a seguito degli importanti risultati ottenuti sia dal centro-destra, che dal centro-sinistra. A commentare sono stati sicuramente sia Matteo Salvini, leader della Lega, che Nicola Zingaretti. Ma anche dalle altre forze politiche sono arrivati commenti a seguito dei risultati. Ciò che è chiara è la ...

Elezioni Regionali - Pd primo partito. M5s fuori dal consiglio in Calabria. Dove Forza Italia supera la Lega (ma prende il 2 - 5 in Emilia) : Il Pd si è svegliato primo partito. Non solo in Emilia-Romagna, Dove sarebbe stata una notizia il contrario, ma anche in Calabria, Dove il centrosinistra è arrivato a 25 punti di distanza dalla neopresidente Jole Santelli. Nicola Zingaretti può tirare un sospiro di sollievo: grazie a Stefano Bonaccini, alla capacità di coinvolgimento delle Sardine, e a un’affluenza superiore di trenta punti rispetto al 2014, il Partito democratico regge ...