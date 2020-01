The Witcher: la showrunner parla delle scene eliminate che si è pentita di aver tagliato (Di domenica 26 gennaio 2020) Lauren Schmidt, la showrunner della serie fantasy The Witcher, si è pronunciata su alcune scene eliminate dal montaggio finale della prima stagione. Lauren Schmidt, la showrunner della serie fantasy The Witcher, disponibile su Netflix, si è pronunciata su alcune scene eliminate dal montaggio finale della prima stagione. Lo ha fatto in un'intervista concessa al sito Pure Fandom, dove ha parlato principalmente della componente femminile dello show, che ha una presenza importante anche nelle due sequenze che, col senno di poi, lei vorrebbe non aver tagliato. The Witcher, la showrunner e le attrici: "Vogliamo raccontare storie stimolanti" Questo il commento di Lauren Schmidt al riguardo: "C'è una scena bellissima nel terzo episodio della prima stagione, dove Yennefer, Fringilla e Sabrina parlano di ciò ... movieplayer

