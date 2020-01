Virus cinese, tra bufale, allarmi e fake news (Di sabato 25 gennaio 2020) Cresce l’apprensione per il nuovo coronaVirus partito dalla Cina e per l’effetto pandemia a esso collegato. Allo stesso tempo, sul web e sui social, aumentano le notizie allarmistiche e false che gettano gratuitamente benzina sul fuoco in un momento dove è invece necessario mantenere la calma. I contagiati sono ormai più di mille. Da Wuhan, megalopoli di 11 milioni di abitanti, epicentro del contagio, la malattia si è diffusa prima nel resto della Cina, poi anche in alcuni Stati esteri. A questo proposito è utile smentire alcuni luoghi comuni e, nei limiti consentiti, fare chiarezza su quanto sta accadendo. È vero che il Virus 2019-n-Cov è già arrivato in Italia? È letale? Bisogna smettere di viaggiare in Asia per essere più sicuri? È pericoloso mangiare cibo cinese? Proviamo a rispondere a queste a altre domande affidandoci al fact checking dell’agenzia Agi. I rischi ... it.insideover

Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Studente italiano a #Wuhan 'Restiamo tutti chiusi in casa' La testimonianza all'ANSA VIDEO 'Città bloccata sia in e… -